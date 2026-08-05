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Persib Bandung ke Final Piala Presiden 2026, Igor Tolic Malah Dilanda Kekhawatiran

Persib Bandung ke Final Piala Presiden 2026, Igor Tolic Malah Dilanda Kekhawatiran
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Persib Bandung melangkah ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persija Jakarta. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung berhasil mengamankan satu tempat di partai final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persija Jakarta.

Namun, keberhasilan menyingkirkan rival abadinya itu ternyata belum membuat Pelatih Persib Igor Tolic bisa bernapas lega.

Juru taktik asal Kroasia itu justru menyoroti kondisi fisik para pemainnya yang mulai terkuras setelah menjalani rangkaian pertandingan dalam turnamen pramusim tersebut.

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Maung Bandung memastikan tiket final seusai mengalahkan Persija dengan skor 2-1 pada semifinal di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026).

Persib tampil meyakinkan sebelum jeda lewat gol Uilliam Barros dan penalti Balsa Sekulic.

Akan tetapi, keadaan berubah setelah memasuki babak kedua ketika Persija meningkatkan tekanan hingga mampu memperkecil ketertinggalan melalui  Kwon Chang-hoon.

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"Selama babak pertama kami mampu memainkan sepak bola yang kami inginkan. Setelah jeda, situasinya berubah karena tenaga pemain mulai menurun, sedangkan Persija bermain lebih berani," ujar Tolic.

Fokus Pulihkan Kondisi Pemain

Melangkah ke final bukan berarti pekerjaan Persib selesai. Tolic menegaskan perhatian utamanya kini tertuju pada proses pemulihan pemain, bukan menyusun komposisi tim untuk laga puncak.

Persib Bandung ke final Piala Presiden 2026 seusai mengalahkan Persija Jakarta. Namun, Igor Tolic mengaku dihantui satu masalah yang bisa berdampak besar

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