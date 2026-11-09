Persib Bandung Kecewa di Markas Java United, tetapi Igor Tolic Melihat Sesuatu

jpnn.com - Persib Bandung harus meninggalkan Stadion Jatidiri, Semarang, dengan hasil yang tidak diharapkan setelah kalah dari Java United pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027, Minggu (8/11/2026).

Namun, di tengah kekecewaan tersebut, Pelatih Persib Igor Tolic justru menemukan hal positif.

Persib sebenarnya tidak tinggal diam setelah tertinggal dua gol pada babak pertama. Java United memimpin melalui aksi Ciro Alves (5') dan Gustavo Almeida (19').

Setelah itu, Maung Bandung berusaha mengejar ketertinggalan dan terus mencari celah untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Sisi Positif di Balik Kekalahan Persib

Usaha tersebut membuahkan hasil ketika Balsa Sekulic mencetak gol pada menit ke-70 memanfaatkan asis Adam Alis.

Sayangnya, hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Persib pun harus menerima kekalahan

Meski gagal mendapatkan hasil yang diinginkan, Tolic tidak ingin hanya melihat kekurangan timnya. Dia menilai para pemain sudah berjuang maksimal dan tetap menunjukkan tanggung jawab ketika melakukan kesalahan di lapangan.

"Secara keseluruhan, saya rasa para pemain sudah memberikan apa yang mereka mampu di lapangan. Mereka memberikan 100 persen, melakukan kesalahan, berlari kembali untuk bertahan, dan menciptakan peluang," ucapnya.