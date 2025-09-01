Persib Bandung Kedatangan Deretan Pemain Top Level, Penggawa Lokal Jadi Korban

jpnn.com - Persib Bandung melepaskan tiga pemain lokal pada menit-menit akhir penutupan bursa transfer Super League 2025/26.

Setelah Zalnando dipinjamkan ke Persita Tangerang, kini menyusul tiga rekannya, yakni Dedi Kusnandar ke Bhayangkara FC, Dimas Drajad (Malut United), dan Henhen Herdiana (Persik Kediri).

Keputusan ini menyusul datangnya empat pemain baru di saat kompetisi BRI Super League baru saja dimulai.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan Persib resmi menyetujui permintaan Malut United untuk meminjam striker Muhammad Dimas Drajad hingga akhir musim 2025/26.

Persib Resmi Melepas Tiga Pemain

Langkah itu diambil setelah melalui diskusi mendalam bersama tim pelatih, dengan tujuan memberikan kesempatan lebih besar bagi mantan penyerang Timnas Indonesia tersebut untuk kembali ke performa terbaiknya.

Dimas, yang sempat dibekap cedera panjang, minim mendapatkan menit bermain bersama Persib.

Pada musim 2024/2025, dia hanya bermain 14 kali dari 34 pertandingan, sementara pada awal musim ini baru mencatatkan satu penampilan saat menghadapi PSIM Yogyakarta.

Persaingan ketat di lini depan Maung Bandung, yang diisi pemain-pemain seperti Uilliam Barros, Ramon "Tanque" De Andrade Souza, Wiliam Marcilio, Saddil Ramdani, hingga Rosembergne "Berguinho" Da Silva, membuat peluang bermainnya makin terbatas.