Persib Bandung Kedatangan Marc Klok, Igor Tolic Punya Pekerjaan Baru

jpnn.com - Persib Bandung kembali mendapatkan tambahan kekuatan dalam persiapan menuju musim 2026/2027.

Marc Klok dijadwalkan merapat ke Bali pada Kamis (13/8/2026) setelah menyelesaikan agenda bersama Timnas Indonesia.

Kapten Maung Bandung itu sebelumnya memanfaatkan waktu beberapa hari untuk berkumpul dengan keluarga di Bandung.

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Marc Klok Membawa Energi Baru

Beberapa waktu berada jauh dari Persib membuat Klok hanya bisa memantau aktivitas tim melalui berbagai pemberitaan. Kini, dia kembali menjadi bagian dari persiapan Maung Bandung di lapangan.

"Saya sangat menantikan momen kembali bersama Persib. Setelah cukup lama berada di luar tim, tentu ada rasa kangen untuk kembali bertemu teman-teman dan merasakan lagi atmosfer di Bandung," ucap pemain naturalisasi asal Belanda itu.

Kehadiran Klok sekaligus menambah opsi bagi Igor Tolic dalam menyusun tim. Pelatih asal Kroasia tersebut masih memiliki waktu untuk menemukan formula terbaik sebelum kompetisi resmi bergulir.

Persib Punya Agenda Padat

Persib tidak hanya dituntut siap menghadapi persaingan di kompetisi domestik. Maung Bandung juga memiliki tantangan di level Asia dan ASEAN yang membutuhkan skuad dengan kekompakan tinggi.

Karena itu, dua pertandingan uji coba yang akan dimainkan selama TC di Bali memiliki arti penting. Klok melihat laga tersebut sebagai kesempatan untuk mempercepat proses penyatuan pemain lama dan wajah-wajah baru.