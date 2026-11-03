Persib Bandung Kehilangan Dua Pemain Menjelang Lawan Melbourne Victor

jpnn.com - Persib Bandung tidak akan tampil dengan kekuatan penuh saat bertamu ke markas Melbourne Victory FC.

Dua pemain Persib, yakni Luciano Guaycochea dan Gabriel Mutombo dipastikan absen dalam lanjutan fase AFC Champions League Two (ACL Two) tersebut.

Kondisi tersebut membuat Pelatih Persib Igor Tolic harus mempertimbangkan kembali komposisi terbaik untuk pertandingan yang berlangsung di Stadion AAMI Park, Rabu (4/11/2026) siang WIB.

Kondisi Pemain Persib

Selain kedua nama itu, masih ada beberapa pemain yang kondisinya masih tanda tanya.

Tolic akan menunggu perkembangan mereka dalam 24 jam sebelum pertandingan untuk menentukan siapa yang bisa diturunkan.

"Luciano Guaycochea dan Gabriel Mutombo tidak bisa bermain. Kami juga masih memiliki beberapa pemain yang kondisinya perlu diperiksa kembali," jelasnya.

"Kami akan melihat perkembangannya dalam satu hari ke depan sebelum mengambil keputusan."

Ujian Berat Persib

Igor Tolic tidak menampik bahwa pertandingan kontra Melbourne Victory akan menjadi ujian berat bagi anak asuhnya. Apalagi, wakil Australia tersebut memiliki kualitas yang patut diperhitungkan.