Persib Bandung Kehilangan Kekuatan Besar, Manila Digger Merasa Untung

jpnn.com - Manila Digger mendapat situasi yang cukup berbeda saat bertandang ke markas Persib Bandung pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Duel Persib vs Manila Digger akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026) pukul 19.00 WIB.

Pada pertandingan nanti, tidak akan ada suara Bobotoh yang biasanya memenuhi tribune dan memberikan tekanan kepada tim tamu.

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Pertandingan Tanpa Bobotoh

Persib harus memainkan pertandingan melawan wakil Filipina tersebut tanpa kehadiran penonton.

AFC memberikan sanksi imbas kericuhan yang terjadi selepas pertandingan Persib melawan Ratchaburi FC pada babak 16 besar ACL 2 musim 2025/26.

Kondisi itu menjadi kehilangan tersendiri bagi Maung Bandung. Dukungan Bobotoh selama ini kerap menjadi tambahan energi ketika Persib bermain di kandang.

Di sisi lain, suasana tanpa penonton justru sedikit mengurangi beban yang harus dihadapi Manila Digger.

Manila Digger Akui Ada Keuntungan

Pelatih Manila Digger Juan Esteva tidak menampik bahwa bermain tanpa suporter tuan rumah dapat memberikan keuntungan bagi timnya.