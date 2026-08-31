menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Kehilangan Kekuatan Besar, Manila Digger Merasa Untung

Persib Bandung Kehilangan Kekuatan Besar, Manila Digger Merasa Untung

Persib Bandung Kehilangan Kekuatan Besar, Manila Digger Merasa Untung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Para pemain Manila Digger menjalani sesi latihan di Bandung sebagai persiapan menghadapi Persib pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2). Foto: Persib.

jpnn.com - Manila Digger mendapat situasi yang cukup berbeda saat bertandang ke markas Persib Bandung pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Duel Persib vs Manila Digger akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026) pukul 19.00 WIB.

Pada pertandingan nanti, tidak akan ada suara Bobotoh yang biasanya memenuhi tribune dan memberikan tekanan kepada tim tamu.

Baca Juga:

Pertandingan Tanpa Bobotoh

Persib harus memainkan pertandingan melawan wakil Filipina tersebut tanpa kehadiran penonton.

AFC memberikan sanksi imbas kericuhan yang terjadi selepas pertandingan Persib melawan Ratchaburi FC pada babak 16 besar ACL 2 musim 2025/26.

Kondisi itu menjadi kehilangan tersendiri bagi Maung Bandung. Dukungan Bobotoh selama ini kerap menjadi tambahan energi ketika Persib bermain di kandang.

Baca Juga:

Di sisi lain, suasana tanpa penonton justru sedikit mengurangi beban yang harus dihadapi Manila Digger.

Manila Digger Akui Ada Keuntungan

Pelatih Manila Digger Juan Esteva tidak menampik bahwa bermain tanpa suporter tuan rumah dapat memberikan keuntungan bagi timnya.

Persib Bandung kehilangan salah satu senjata utama saat menghadapi Manila Digger. Kondisi ini cukup menguntungkan wakil Filipina.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI