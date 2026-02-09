Persib Bandung Kehilangan Layvin Kurzawa Menjelang Laga Penentu Juara

jpnn.com - Persib Bandung harus menerima kabar kurang menggembirakan menjelang fase akhir kompetisi BRI Super League 2025/26.

Salah satu nama besar, yakni Layvin Kurzawa dipastikan tidak dapat memperkuat tim dalam dua pertandingan terakhir musim ini.

Cedera hamstring yang dialami Kurzawa menjadi penyebab pemain asal Prancis itu harus menepi.

Kondisi tersebut terjadi saat Persib meraih kemenangan atas Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League, Minggu (10/5/2026) lalu.

Dalam laga itu, Kurzawa masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60 menggantikan Luciano Guaycochea, sebelum akhirnya mengalami gangguan otot di bagian paha belakang.

Meski sempat melanjutkan permainan, kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bertahan lebih lama sehingga eks pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu harus ditarik keluar dan digantikan oleh Dedi Kusnandar.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan bahwa Kurzawa sebenarnya menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, jadwal padat membuat kondisi fisiknya kembali terganggu.

"Dia mulai menunjukkan perkembangan yang bagus, tetapi dalam situasi kompetisi yang padat, risiko cedera seperti ini memang bisa terjadi lagi," jelasnya.