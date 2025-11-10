Persib Bandung Kehilangan Motor Permainan, Luciano Guaycochea Terima Sanksi Tambahan

jpnn.com - Gelandang asing Persib Bandung Luciano 'Lucho' Guaycochea dipastikan harus kembali menepi setelah Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan sanksi tambahan.

Hukuman ini imbas tindakan yang terjadi pada laga kontra Persis Solo dalam pekan ke-10 BRI Super League 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 27 Oktober lalu.

Sanksi Tambahan kepada Lucho

Dalam surat keputusan bernomor 061/L1/SK/KD-PSSI/X/2025, Komdis menilai Lucho melakukan aksi berlebihan saat perebutan bola dengan pemain lawan.

Meski telah menerima kartu merah pada pertandingan tersebut dan menjalani larangan bertanding satu laga, hukuman tambahan tetap dijatuhkan, yakni larangan bermain dua pertandingan berikutnya serta denda sebesar Rp 10 juta.

Pihak Persib melalui Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyampaikan bahwa klub sepenuhnya menghormati keputusan tersebut.

"Sebagai klub profesional, kami berpegang pada regulasi yang berlaku. Absennya Lucho akan menjadi tantangan teknis yang harus kami hadapi, tetapi tim pelatih telah memiliki skema untuk mengatasi kondisi ini," ucap Adhitia.

Absens pada Laga-Laga Penting

Lucho sendiri sudah absen saat Persib menang 1-0 atas Bali United pada awal November lalu.

Namun, dengan tambahan sanksi ini, pemain asal Argentina itu juga harus absen saat melawan Malut United pada 14 Desember 2025 serta kontra Dewa United, 21 November 2025.