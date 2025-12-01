Persib Bandung Kehilangan Satu Nama Penting di Dua Laga Penutup Tahun
jpnn.com - Persib Bandung harus melakukan penyesuaian komposisi pemain saat memasuki rangkaian pertandingan penutup tahun 2025 di Super League 2025/26.
Salah satu pemain andalan mereka, Frans Putros, dipastikan tidak dapat memperkuat tim dalam dua laga kandang yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Persib Tanpa Frans Putros di Dua Laga Penutup Tahun
Putros akan lebih dulu absen ketika Persib menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-15 BRI Super League, Minggu (21/12/2025).
Pada laga tersebut, pemain yang kerap mengisi posisi bek kanan dan gelandang bertahan itu harus menjalani hukuman akumulasi empat kartu kuning.
Putros kembali absen saat Maung Bandung menghadapi PSM Makassar dalam laga tunda pekan ke-8, Jumat (27/12/2025), menyusul sanksi kartu merah yang diterimanya pada pertandingan sebelumnya.
Bojan Hodak Tak Khawatir, Pemain Muda Jadi Opsi
Pelatih Persib Bojan Hodak membenarkan kondisi tersebut. Namun, dia menilai situasi ini masih dapat diantisipasi berkat kedalaman skuad yang dimiliki.
Menurut pelatih asal Kroasia itu, sejumlah pemain siap bersaing untuk mengisi peran yang ditinggalkan Putros.
Kakang Rudianto dan Robi Darwis menjadi dua nama yang kini kembali tersedia setelah menyelesaikan tugas bersama Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2025.
