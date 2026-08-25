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Persib Bandung Kembali Hadapi Manila Digger, Ramon Tanque Ungkap Perbedaannya

Persib Bandung Kembali Hadapi Manila Digger, Ramon Tanque Ungkap Perbedaannya
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Striker Persib Bandung Ramon Tanque (tengah). Foto: Persib Bandung.

jpnn.com - Persib Bandung kembali menghadapi Manila Digger dalam perebutan tiket menuju fase utama AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertandingan playoff tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).

Duel ini menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk kembali melangkah ke kompetisi Asia.

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Bomber Persib Ramon Tanque menyadari pertandingan nanti tidak bisa disamakan dengan pertemuan kedua tim pada musim sebelumnya.

"Pertandingan ini memiliki situasi yang berbeda. Kami tahu Manila juga sudah melakukan persiapan dan tentu datang dengan kekuatan yang lebih baik."

"Karena itu, kami harus memberikan usaha terbaik untuk mendapatkan kemenangan," ucapnya.

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Persib memang memiliki memori positif saat menghadapi Manila Digger. Musim lalu, Maung Bandung menang 2-1 melalui gol Uilliam Barros yang memastikan tiket ke fase grup.

Namun, catatan tersebut tidak ingin dijadikan alasan untuk meremehkan lawan. Ramon menilai hasil musim lalu tidak banyak membantu ketika kedua tim kembali bertemu.

Persib Bandung kembali menghadapi Manila Digger dalam perebutan tiket menuju fase utama AFC Champions League Two (ACL 2).

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