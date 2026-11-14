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Persib Bandung Kembali ke GBLA, Igor Tolic Punya Catatan soal Kondisi Lapangan

Persib Bandung Kembali ke GBLA, Igor Tolic Punya Catatan soal Kondisi Lapangan
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Pelatih Persib Igor Tolic memberikan instruksi kepada striker Mariano Peralta. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung mulai mematangkan persiapan untuk menghadapi agenda kompetisi yang makin padat.

Setelah mendapatkan waktu istirahat, skuad Maung Bandung kembali menjalani latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (14/11/2026).

Kembalinya Persib ke GBLA menjadi momen tersendiri bagi para pemain. Sebab, selama kurang lebih tiga bulan terakhir, mereka tidak menggunakan stadion berkapasitas 38 ribu penonton itu sebagai tempat bertanding.

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Kini, stadion kebanggawa warga Jawa Barat tersebut kembali menjadi pusat persiapan tim untuk menghadapi tiga pertandingan kandang beruntun.

Igor Tolic Beri Penilaian Awal

Pelatih Persib Igor Tolic menyambut positif kondisi rumput GBLA setelah melewati proses pembenahan.

Namun, dia belum ingin memberikan kesimpulan akhir sebelum melihat perkembangan lapangan setelah digunakan dalam beberapa sesi latihan dan pertandingan.

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"Sejauh ini bagus. Tiga pertandingan berikutnya kami akan bermain di sini, lalu kami akan bermain tandang. Mungkin setelah itu kami bisa menilainya," jelasnya.

Tiga Pertandingan Menanti Persib di GBLA

Persib memiliki tiga agenda kandang yang akan berlangsung dalam rentang waktu relatif singkat. Shan United menjadi lawan pertama dalam ajang Shopee Cup pada 19 November.

Tiga pertandingan kandang sudah menanti Persib Bandung di GBLA. Igor Tolic memberikan penilaian awal soal kondisi lapangan.

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