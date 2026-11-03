Persib Bandung Kena Dua Sanksi Sekaligus, Total Denda Tembus Rp85 Juta

jpnn.com - Persib Bandung dijatuhi sanksi denda oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI. Maung Bandung menerima dua hukuman sekaligus dari hasil dua sidang berbeda dengan total denda mencapai Rp85 juta.

Dua hukuman itu dijatuhkan setelah terjadi pelanggaran dalam dua pertandingan BRI Super League 2026/2027, yakni saat menghadapi Madura United FC dan Garudayaksa FC.

Sanksi pertama diputuskan dalam sidang Komite Disiplin PSSI pada 25 Oktober 2026. Persib dikenai denda Rp25 juta karena tidak didampingi dokter tim saat menghadapi Madura United FC pada 22 Oktober 2026.

Dalam putusannya, Komdis menyatakan bahwa klub wajib menyediakan pendampingan medis selama pertandingan berlangsung.

"Jenis pelanggaran: tidak didampingi oleh dokter tim. Keputusan: denda Rp25.000.000," demikian bunyi putusan Komdis PSSI seperti disampaikan melalui laman resmi PSSI, Selasa (3/11/2026).

Persib kembali menerima hukuman. Melalui hasil sidang pada 29 Oktober 2026, Komdis menjatuhkan denda Rp60 juta akibat ulah suporter Persib saat menghadapi Garudayaksa FC pada 25 Oktober 2026.

Komdis mencatat adanya penyalaan petasan sebanyak tiga kali oleh suporter Persib dalam pertandingan tersebut.

"Jenis pelanggaran: terjadi penyalaan petasan sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh suporter Persib Bandung. Keputusan: denda Rp60.000.000," tulis Komdis dalam putusannya.