Persib Bandung Kena FIFA Registration Ban, Ternyata Ini Kasus yang Jadi Penyebabnya

jpnn.com - Persib Bandung mendapat sorotan setelah tercantum dalam daftar FIFA Registration Ban.

Namun, persoalan tersebut ternyata tidak berkaitan dengan aktivitas Persib pada musim 2026/27.

PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) menjelaskan bahwa sanksi tersebut berhubungan dengan perkara yang terjadi pada 2022 dan melibatkan mantan pelatih Robert Rene Alberts.

Manajemen Persib baru mengetahui perkembangan kasus tersebut belakangan ini. Klub pun langsung melakukan penelusuran untuk mengetahui detail perkara sekaligus menentukan langkah penyelesaiannya.

"Persoalan ini berasal dari perkara lama pada 2022. Setelah mendapatkan informasi mengenai keputusan FIFA, kami langsung mempelajari seluruh aspek kasus tersebut untuk menentukan langkah yang harus dilakukan," bunyi pernyataan Persib.

Persib Siapkan Langkah Penyelesaian

Persib memastikan persoalan tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja. Manajemen menyatakan proses penyelesaian akan ditempuh melalui prosedur yang telah ditetapkan regulator.

"Kami akan menindaklanjuti keputusan tersebut dengan serius. Semua kewajiban yang muncul akan kami selesaikan melalui jalur dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan," lanjut pernyataan klub.

Di tengah persoalan tersebut, persiapan Persib menghadapi Super League 2026/27 tetap berjalan. Klub memastikan proses administrasi pemain anyar sudah dilakukan kepada operator kompetisi dan federasi.