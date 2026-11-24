Persib Bandung Kerap Bangkit dari Bangku Cadangan, Igor Tolic Sebut Nama-nama Ini
jpnn.com - Persib Bandung memiliki sejumlah pemain yang mampu memberikan perubahan besar ketika masuk sebagai pengganti.
Luka Menalo menjadi salah satu sosok yang paling mencuri perhatian setelah berulang kali menghadirkan kontribusi penting bagi Maung Bandung.
Terbaru, pemain asal Bosnia Herzegovina itu tampil menentukan saat Persib menaklukkan Bali United dengan skor 2-1 pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27, Minggu (22/11/2026).
Menalo menyumbangkan satu asis dan mencetak gol yang memastikan kemenangan tim asal Jawa Barat itu.
Meski demikian, Pelatih Persib Igor Tolic menegaskan bahwa dampak positif dari bangku cadangan tidak hanya datang dari Menalo.
Igor Tolic Tak Hanya Andalkan Luka Menalo
Tolic menilai para pemain cadangan memiliki peran penting dalam mengubah jalannya pertandingan. Kehadiran mereka memberikan tambahan tenaga sekaligus membuat permainan Persib lebih dinamis.
Menurutnya, situasi pertandingan pada menit-menit akhir juga membuka peluang lebih besar bagi pemain pengganti untuk menunjukkan kemampuan.
"Menalo bukan satu-satunya pemain yang bisa memberikan pengaruh besar. Rekan-rekannya yang masuk pada babak kedua juga mampu menghadirkan tenaga baru dan mengubah tempo permainan, terlebih ketika pertandingan mulai menyediakan lebih banyak ruang," ucapnya.
Persib Bandung memiliki sejumlah pemain yang mampu memberikan perubahan besar ketika masuk sebagai pengganti.
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