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Persib Bandung Kesulitan Cari Kelemahan Manila Digger, Ini Sebabnya

Persib Bandung Kesulitan Cari Kelemahan Manila Digger, Ini Sebabnya
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Pelatih Persib, Igor Tolic, saat ditemui usai latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (27/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menghadapi situasi tidak biasa menjelang duel penting kontra Manila Digger pada play-off AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Pelatih Persib, Igor Tolic, mengaku kesulitan mendapatkan informasi terbaru mengenai kekuatan wakil Filipina tersebut.

Persib akan menjamu Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Senin (31/8/2026). Namun, persiapan Maung Bandung sedikit terganggu karena minimnya rekaman pertandingan terbaru sang calon lawan.

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Tolic menyebut Manila Digger diketahui menjalani sejumlah pertandingan uji coba secara tertutup. Kondisi tersebut membuat tim pelatih Persib tidak bisa leluasa mempelajari perkembangan permainan mereka menjelang laga.

"Tidak banyak data tentang tim lawan, tetapi kami mencoba mengumpulkan dari tahun lalu dan dari pertandingan sebelumnya melawan mereka," kata Igor Tolic dikutip dari situs Persib.

Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Tolic. Apalagi, Manila Digger datang dengan perubahan komposisi pemain setelah melepas sejumlah pemain lama dan mendatangkan wajah-wajah baru.

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Meski begitu, Persib tidak sepenuhnya buta terhadap lawannya. Tim pelatih mencoba mengandalkan data pertemuan musim lalu dan informasi mengenai pemain-pemain yang masih berada dalam skuad Manila Digger.

"Jadi setidaknya kami tahu profil pemain untuk musim ini dan kemudian dapat menemukan cara untuk melangkah ke depan,"ujar pelatih asal Kroasia tersebut.

Persib Bandung terus mempersiapkan diri menjelang laga kontra Manila Digger. Pelatih Igor Tolic mengakui kesulitan mencari informasi terbaru kekuatan lawan.

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