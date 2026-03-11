menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Kirim 3 Pemain ke Timnas Indonesia, Bojan Hodak Justru Soroti Nama Ini

Persib Bandung Kirim 3 Pemain ke Timnas Indonesia, Bojan Hodak Justru Soroti Nama Ini

Persib Bandung Kirim 3 Pemain ke Timnas Indonesia, Bojan Hodak Justru Soroti Nama Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan pada malam hari. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung harus melepas tiga pemainnya untuk memperkuat Timnas Indonesia pada agenda jeda internasional akhir Maret nanti.

Tiga nama dari skuad Maung Bandung masuk daftar pemain yang dipanggil pelatih John Herdman ialah Marc Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reijnders.

Ketiganya tercantum dalam daftar 41 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi turnamen FIFA Series 2026.

Baca Juga:

Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada akhir Maret mendatang.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai pemanggilan tiga pemainnya itu memang pantas.

Menurutnya, kontribusi mereka sepanjang musim menjadi salah satu faktor yang membuat Persib mampu berada di papan atas kompetisi.

Baca Juga:

"Saya pikir ketiga pemain ini memang layak (dapat panggilan)."

"Pelatih Timnas, pada beberapa bulan terakhir memantau pemain kami saat main di laga AFC, pertandingan internasional, ini laga berat," ucap entrenador asal Kroasia itu.

Tiga pemain Persib dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Series. Bojan Hodak memberi komentar dan menyinggung satu nama

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI