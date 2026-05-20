Persib Bandung Kirim Wakil ke Piala Dunia 2026? Frans Putros Masuk Skuad Irak
jpnn.com - Bek andalan Persib Bandung Frans Putros berpeluang mencatatkan sejarah baru untuk sepak bola Indonesia.
Putros masuk dalam daftar skuad sementara Timnas Irak yang akan menjalani pemusatan latihan menjelang tampil di Piala Dunia 2026.
Kabar tersebut diumumkan melalui akun resmi X Timnas Irak.
Pelatih Graham Arnold memanggil 34 pemain untuk mengikuti training camp (TC) sebagai persiapan menghadapi ajang empat tahunan itu.
Masuknya nama Frans Putros membuka peluang besar bagi pemain berusia 32 tahun itu untuk tampil di putaran final Piala Dunia bersama Irak.
Jika lolos ke skuad utama, Frans Putros akan menjadi pemain aktif pertama dari Liga Indonesia yang merasakan atmosfer panggung sepak bola terbesar di dunia.
Putros akan bersaing dengan sejumlah nama seperti Maytham Jabbar, Zaid Tahseen, hingga Hussein Ali.
Sementara itu, Irak juga membawa sederet pemain penting di lini tengah seperti Zidane Iqbal.
Bek Persib Bandung Frans Putros berpeluang menjadi pemain aktif pertama dari Liga Indonesia yang tampil di Piala Dunia.
