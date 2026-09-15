Persib Bandung Langsung Latihan di Seoul, Kabar Baik Datang dari Korea
jpnn.com - Persib Bandung tidak punya banyak waktu untuk beristirahat setelah menghadapi Persija Jakarta.
Perhatian Maung Bandung kini sepenuhnya tertuju pada pertandingan perdana AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.
Persib dijadwalkan menghadapi wakil Korea Selatan, FC Seoul, Rabu (16/9/2026). Menariknya, kabar positif mengiringi perjalanan tim menuju pertandingan tersebut.
Seluruh pemain yang dibawa ke Korea Selatan dilaporkan berada dalam kondisi bugar. Tidak ada pemain yang mengalami cedera setelah pertandingan kontra Persija.
Situasi tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Igor Tolic. Persib membutuhkan kesiapan fisik maksimal karena laga melawan FC Seoul akan menjadi ujian pertama mereka di Grup E ACL Two musim ini.
Persib Tak Buang Waktu di Korea Selatan
Setibanya di Seoul pada Senin (14/9/2026) pagi, Persib tidak langsung menjalani latihan dengan intensitas tinggi.
Tim pelatih memilih memberikan menu pemulihan pada Senin sore. Program tersebut ditujukan untuk membantu pemain mengembalikan kondisi tubuh setelah menempuh perjalanan panjang sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kondisi lingkungan di Negeri Ginseng.
Penyesuaian terhadap suhu dan kelembapan udara menjadi bagian yang tidak kalah penting sebelum memasuki persiapan akhir pertandingan.
Persib Bandung langsung berlatih di Seoul jelang menghadapi FC Seoul di ACL Two 2026/27. Kabar baik datang dari Korea.
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