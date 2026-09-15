menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Langsung Latihan di Seoul, Kabar Baik Datang dari Korea

Persib Bandung Langsung Latihan di Seoul, Kabar Baik Datang dari Korea

Persib Bandung Langsung Latihan di Seoul, Kabar Baik Datang dari Korea
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan di Korea. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung tidak punya banyak waktu untuk beristirahat setelah menghadapi Persija Jakarta.

Perhatian Maung Bandung kini sepenuhnya tertuju pada pertandingan perdana AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Persib dijadwalkan menghadapi wakil Korea Selatan, FC Seoul, Rabu (16/9/2026). Menariknya, kabar positif mengiringi perjalanan tim menuju pertandingan tersebut.

Baca Juga:

Seluruh pemain yang dibawa ke Korea Selatan dilaporkan berada dalam kondisi bugar. Tidak ada pemain yang mengalami cedera setelah pertandingan kontra Persija.

Situasi tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Igor Tolic. Persib membutuhkan kesiapan fisik maksimal karena laga melawan FC Seoul akan menjadi ujian pertama mereka di Grup E ACL Two musim ini.

Persib Tak Buang Waktu di Korea Selatan

Setibanya di Seoul pada Senin (14/9/2026) pagi, Persib tidak langsung menjalani latihan dengan intensitas tinggi.

Baca Juga:

Tim pelatih memilih memberikan menu pemulihan pada Senin sore. Program tersebut ditujukan untuk membantu pemain mengembalikan kondisi tubuh setelah menempuh perjalanan panjang sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kondisi lingkungan di Negeri Ginseng.

Penyesuaian terhadap suhu dan kelembapan udara menjadi bagian yang tidak kalah penting sebelum memasuki persiapan akhir pertandingan.

Persib Bandung langsung berlatih di Seoul jelang menghadapi FC Seoul di ACL Two 2026/27. Kabar baik datang dari Korea.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI