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Persib Bandung Lepas Henhen Herdiana Sementara, Ada Misi di Baliknya

Persib Bandung Lepas Henhen Herdiana Sementara, Ada Misi di Baliknya
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Full back Persib Bandung Henhen Herdiana (jersei putih) berusaha melewati adangan pemain Persebaya Surabaya. Foto: Liga Indonesia Baru.

jpnn.com - Persib Bandung membuat keputusan terhadap Henhen Herdiana menjelang bergulirnya Super League 2026/27.

Pemain berusia 30 tahun tersebut akan menjalani musim baru bersama klub lain dengan status pinjaman.

Persib menilai Henhen membutuhkan kesempatan tampil lebih banyak agar tetap menjaga performa dan berkembang sebagai pemain.

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Henhen Butuh Menit Bermain

"Keinginan Henhen untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak menjadi salah satu pertimbangan kami."

"Kami melihat peminjaman bisa menjadi pilihan yang baik untuk perkembangan kariernya," ujar Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan.

Peminjaman ini menjadi pengalaman ketiga Henhen bersama klub lain. Sebelumnya, dia pernah memperkuat Dewa United dan Persik Kediri dengan status serupa.

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Sembilan Musim Bersama Persib

Henhen telah menjadi bagian Persib sejak 2016. Selama sembilan musim, dia mencatatkan 127 penampilan di kompetisi resmi dan masuk dalam Club 100 Maung Bandung.

Meski sementara meninggalkan Persib, kontribusi Henhen tetap mendapat apresiasi dari klub.

Persib Bandung membuat keputusan terhadap Henhen Herdiana menjelang bergulirnya Super League 2026/27.

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