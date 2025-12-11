Persib Bandung Lolos ke 16 Besar ACL 2, Bojan Hodak Soroti Satu Hal Krusial

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya seusai mengantar anak asuhnya lolos ke 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Kemenangan tipis 1-0 atas Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025), menjadi penegas keberhasilan Pangeran Biru melangkah dengan status juara Grup C.

Bojan Hodak Sorot Mental Pemain

Hodak menilai hasil itu buah dari kerja keras serta ketangguhan mental para pemain yang harus menjalani rangkaian laga padat dalam waktu singkat.

Menurutnya, kondisi tersebut tak mudah dihadapi, tetapi anak asuhnya mampu menjawab tantangan dengan performa yang stabil.

"Ini adalah pertandingan kelima dalam 20 hari terakhir. Jadwalnya sangat berat, tetapi para pemain menunjukkan karakter yang luar biasa," ucap juru taktik asal Kroasia itu.

Pencapaian Penting Bagi Persib dan Indonesia

Pada laga tersebut, Persib sejatinya punya kans untuk menang lebih dari 1-0. Hanya saja, penalti yang diberikan wasit gagal dikonversi menjadi gol oleh Uilliam Barros.

Lebih lanjut, Hodak juga menilai keberhasilan lolos dengan status juara grup sebagai pencapaian penting bagi klub maupun sepak bola nasional.

"Atmosfer pertandingan malam ini sangat luar biasa. Ini bukan hanya tentang Persib, tetapi juga menjadi catatan positif bagi sepak bola Indonesia di level Asia," tandasnya.