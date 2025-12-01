menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Lumat Madura United, Ada Cerita Besar di Balik Debut Alfeandra Dewangga

Persib Bandung Lumat Madura United, Ada Cerita Besar di Balik Debut Alfeandra Dewangga

Persib Bandung Lumat Madura United, Ada Cerita Besar di Balik Debut Alfeandra Dewangga
Alfeandra Dewangga (menguasai bola) saat pertandingan melawan Madura United. Foto: Persib.

jpnn.com - Penantian panjang Alfeandra Dewangga untuk mengenakan seragam Persib Bandung sebagai starter akhirnya terwujud di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, saat menghadapi Madura United.

Dalam laga pekan ke-14 BRI Super League 2025/26, Minggu (30/11/2025), bek serbaguna berusia 23 tahun itu mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Bojan Hodak.

Debut yang Ditunggu-Tunggu

Pemain yang karib disapa Dewa itu ikut membantu Persib meraih kemenangan meyakinkan dengan skor telak 4-1.

Debut ini bukan muncul tiba-tiba. Dewangga sebelumnya hanya merasakan atmosfer pertandingan saat tampil sebagai pemain pengganti ketika Persib menaklukkan Selangor FC 2-0 pada matchday ketiga AFC Champions League Two, Oktober lalu.

Namun, kesempatan tampil sejak menit pertama akhirnya datang, dan dia memanfaatkannya tanpa ragu.

Dipasang di posisi bek kiri, Dewangga memperlihatkan kualitasnya. Tidak hanya disiplin menjaga lini belakang, pemilik 15 caps di Timnas Indonesia itu juga aktif membantu serangan dan beberapa kali ikut membangun momentum permainan.

Dewangga pun tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Baginya, laga melawan Madura United bukan hanya tentang tiga poin, tetapi juga perjalanan panjang yang akhirnya menemukan titik terang.

"Senang bisa debut. Saya juga dulu pernah trial di sini dan menunggu lama untuk momen ini."

Kemenangan telak Persib Bandung atas Madura United menyimpan cerita besar dari Alfeandra Dewangga.

