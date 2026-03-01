Persib Bandung Makin Dalam dan Tajam, Bojan Hodak Ungkap Hal yang Membuatnya Puas

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai performa anak asuhnya menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dari sisi mental dan kedalaman skuad.

Kemenangan telak 5-0 atas Madura United menjadi sinyal kebangkitan lini serang Maung Bandung.

Menurut Hodak, keberhasilan pemain depan memecah kebuntuan bukan hanya berdampak pada hasil pertandingan, tetapi juga memperkuat keyakinan tim dalam menghadapi agenda padat selanjutnya.

"Sangat bagus kami bisa menang besar. Penting juga bagi para striker untuk mencetak gol karena mereka butuh kepercayaan diri," ucap Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti dinamika baru di dalam tim seiring hadirnya pemain anyar.

Hodak menilai persaingan internal kini makin terasa dan memaksa setiap pemain untuk tampil maksimal saat mendapat kesempatan.

Selain itu, Hodak memberikan catatan khusus terhadap kontribusi pemain yang masuk dari bangku cadangan.

Dia menilai pergantian pemain bukan sekadar rotasi, melainkan bagian penting dari strategi untuk menjaga intensitas permainan.