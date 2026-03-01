menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Makin Dalam dan Tajam, Bojan Hodak Ungkap Hal yang Membuatnya Puas

Persib Bandung Makin Dalam dan Tajam, Bojan Hodak Ungkap Hal yang Membuatnya Puas

Persib Bandung Makin Dalam dan Tajam, Bojan Hodak Ungkap Hal yang Membuatnya Puas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai performa anak asuhnya menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dari sisi mental dan kedalaman skuad.

Kemenangan telak 5-0 atas Madura United menjadi sinyal kebangkitan lini serang Maung Bandung.

Menurut Hodak, keberhasilan pemain depan memecah kebuntuan bukan hanya berdampak pada hasil pertandingan, tetapi juga memperkuat keyakinan tim dalam menghadapi agenda padat selanjutnya.

Baca Juga:

"Sangat bagus kami bisa menang besar. Penting juga bagi para striker untuk mencetak gol karena mereka butuh kepercayaan diri," ucap Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti dinamika baru di dalam tim seiring hadirnya pemain anyar.

Hodak menilai persaingan internal kini makin terasa dan memaksa setiap pemain untuk tampil maksimal saat mendapat kesempatan.

Baca Juga:

Selain itu, Hodak memberikan catatan khusus terhadap kontribusi pemain yang masuk dari bangku cadangan.

Dia menilai pergantian pemain bukan sekadar rotasi, melainkan bagian penting dari strategi untuk menjaga intensitas permainan.

Ada perubahan penting di tubuh Persib Bandung. Bojan Hodak menyinggung faktor krusial yang membuat performa tim kian solid.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI