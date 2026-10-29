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Persib Bandung Makin Menakutkan di Asia dan ASEAN, Rekor Ini Jadi Buktinya

Persib Bandung Makin Menakutkan di Asia dan ASEAN, Rekor Ini Jadi Buktinya
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Duel Persib Bandung (jersei biru) vs Melbourne Victory (jersei putih) pada matchday ketiga fase grup AFC Champions League Two (ACL 2). Foto: Persib.

jpnn.com - Lima pertandingan internasional telah dilalui Persib Bandung pada musim 2026/2027.

Hasilnya, Maung Bandung belum sekali pun menelan kekalahan. Rentetan hasil tersebut menjadi sinyal bahwa Persib mampu bersaing ketika berhadapan dengan klub-klub dari luar Indonesia.

Kemenangan terbaru didapat saat Persib menjamu klub Australia Melbourne Victory di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10) malam WIB.

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Dua gol Balsa Sekulic mengantar Persib mengamankan kemenangan 2-0 sekaligus menjaga langkahnya di AFC Champions League Two (ACL Two).

Tambahan tiga poin sekaligus memperkukuh posisi Persib di puncak klasemen Grup E dengan koleksi sembilan angka.

Lima Pertandingan, Lima Kemenangan

Catatan Persib musim ini memperlihatkan konsistensi Maung Bandung ketika berhadapan dengan lawan-lawan dari luar negeri.

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Mereka tidak hanya mampu meraih hasil maksimal di kandang, tetapi juga membuktikan diri saat bermain di markas lawan.

Manila Digger menjadi lawan pertama yang dikalahkan Persib. Dalam pertandingan playoff AFC Champions League Two pada 31 Agustus 2026, Maung Bandung menang 1-0 untuk membuka perjalanan mereka di kompetisi internasional.

Persib Bandung kembali menunjukkan taringnya setelah menaklukkan Melbourne Victory pada matchday ketiga fase grup AFC Champions League Two.

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