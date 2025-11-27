Persib Bandung Masih di Puncak, Bangkok United yang Lebih Dulu Lolos, Ada Apa di Grup G?

jpnn.com - Persib Bandung saat ini masih memimpin klasemen sementara Grup G AFC Champions League Two (ACL 2), tetapi justru belum memastikan tempat di fase gugur. Sebaliknya, Bangkok United yang berada di posisi kedua sudah lebih dahulu mengamankan tiket 16 besar.

Sebuah ironi yang memanaskan persaingan menjelang berakhirnya fase grup ACL 2.

Bangkok United Sudah Aman, Persib Justru Masih Terancam

Bangkok United dan Persib sama-sama mengoleksi 10 poin. Namun, klub asal Thailand itu harus menempati peringkat kedua karena kalah head to head dengan Maung Bandung.

Pada pertemuan pertama, Persib mampu mengalahkan Bangkok United 2-0 di Negeri Gajah Putih.

Meski demikian, situasi klasemen justru membuat Bangkok United lebih aman dibanding Persib.

Head to Head Jadi Penentu Posisi Bangkok United

Pemicunya ialah catatan head to head yang menguntungkan Bangkok United atas Lion City Sailors, tim yang saat ini duduk di peringkat ketiga klasemen Grup G dengan tujuh poin.

Tim ibu kota Thailand itu menang 1-0 pada laga kandang dan kembali unggul 2-1 saat bertandang ke Singapura.

Kombinasi hasil tersebut membuat Bangkok United tak mungkin lagi digeser Lion City, apa pun yang terjadi pada laga terakhir.