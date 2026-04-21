Persib Bandung Masih di Puncak, Tapi Angka Ini Bikin Situasinya Tak Lagi Sama
jpnn.com - Persaingan papana atas klasemen BRI Super League 2025/2026 makin memanas setelah Persib Bandung gagal mengamankan kemenangan saat menghadapi Dewa United.
Duel Dewa United vs Persib di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4/2026) malam, berakhir dengan skor sama kuat 2-2.
Hasil tersebut memang belum menggoyahkan posisi Persib dari singgasana klasemen.
Maung Bandung masih memimpin dengan koleksi 65 poin dari 28 pertandingan. Namun, situasinya tak lagi senyaman sebelumnya.
Pasalnya, Borneo FC kini hanya terpaut dua angka di posisi kedua dengan 63 poin dari jumlah laga yang sama.
Persaingan menuju gelar juara pun kian terbuka lebar.
Di sisi lain, tambahan satu poin cukup berarti bagi Dewa United. Banten Warriorskini merangkak naik ke peringkat ketujuh dengan 41 angka, menjaga peluang bersaing di papan tengah.
Persaingan menuju gelar kini kian terbuka, dengan selisih poin yang makin tipis di papan atas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
