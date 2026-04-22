Persib Bandung Masih di Puncak, tapi Bojan Hodak Bicara Ancaman Serius

jpnn.com - Persib Bandung masih berada di puncak klasemen BRI Super League 2025/26, tetapi Bojan Hodak justru mulai mengirim sinyal kewaspadaan.

Hasil imbang 2-2 di markas Dewa United, Senin (20/4/2026), membuat Maung Bandung hanya membawa pulang satu poin dari laga pekan ke-28.

Situasi itu membuat persaingan di papan atas kembali memanas.

Persib kini mengoleksi 65 poin, hanya unggul dua angka dari Borneo FC yang terus mengintai di posisi kedua.

Kondisi tersebut membuat Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan pentingnya menjaga fokus di sisa pertandingan musim ini.

"Kami harus tetap tenang, tidak terbawa situasi, dan terus fokus pada cara bermain kami sendiri," tegas pelatih asal Kroasia itu.

Selanjutnya, Persib akan menjalani laga kandang menghadapi Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026).

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Persib untuk kembali mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.