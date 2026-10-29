Persib Bandung Masih Perkasa di Asia, Balsa Sekulic Bikin Pengakuan soal Rekor Tim

jpnn.com - Persib Bandung menutup putaran pertama Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27 dengan hasil sempurna.

Kemenangan 2-0 atas Melbourne Victory di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10/2026), membuat Maung Bandung makin kukuh di puncak klasemen Grup E.

Balsa Sekulic menjadi sosok penting di balik keberhasilan tersebut. Penyerang asal Montenegro itu memborong dua gol pada menit ke-47 dan ke-67, sekaligus memastikan Persib mengamankan tiga poin di hadapan Bobotoh.

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Balsa Sekulic Puji Kontribusi Berguinho dan Danijel Loncar

Meski tampil sebagai penentu kemenangan, Sekulic tidak lupa mengapresiasi peran rekan-rekannya. Dia secara khusus menyoroti kontribusi Berguinho yang memberikan asis untuk salah satu golnya.

"Berguinho memberikan umpan yang luar biasa. Saya sangat menikmati bermain bersamanya karena dia pemain hebat. Ketika bermain dengannya, saya hanya perlu berlari karena saya tahu bola akan datang," ucapnya.

Selain Berguinho, Sekulic juga menyinggung peran Danijel Loncar yang turut membantunya mencetak gol. Dia bahkan melontarkan candaan mengenai kontribusi Loncar yang tidak biasa memberikan asis.

Sekulic tak Peduli Rekor

Di balik catatan positif Persib yang belum terkalahkan pada putaran pertama, Sekulic justru memberikan jawaban tak terduga. Ketika ditanya mengenai rekor timnya, dia mengaku tidak terlalu memikirkan catatan tersebut.

"Saya tidak tahu. Kami hanya menjalani pertandingan demi pertandingan, seperti yang selalu disampaikan pelatih. Kami berusaha memberikan yang terbaik setiap kali bermain," tandasnya.