Persib Bandung Masih Sempurna di ACL Two, Igor Tolic Ungkap Rahasia Ruang Ganti

jpnn.com - Kemenangan atas The Cong Viettel FC membuat Persib Bandung menjaga catatan sempurna di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Berlaga di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10/2026), Maung Bandung menang dengan skor tipis 1-0.

Gol semata wayang Persib lahir melalui eksekusi penalti Mariano Peralta pada menit ke-45.

Rahasia di Ruang Ganti

Selepas pertandingan, Pelatih Persib Igor Tolic menyebut kekuatan timnya tidak hanya terletak pada kemampuan individu pemain.

Menurut juru racik asal Kroasia itu, hubungan yang terjalin di ruang ganti turut membantu tim menjalankan strategi dan meraih hasil positif.

"Saya pikir ada banyak hal positif di ruang ganti selama tiga hari terakhir. Para pemain saling berkomunikasi dan menyusun rencana permainan bersama," jelasnya.

"Kami membuat rencana, masuk ke lapangan, menjalankannya, dan memenangkan pertandingan."

Kekompakan Jadi Modal Persib

Tolic juga mengapresiasi sikap para pemain yang tetap memberikan dukungan kepada tim, termasuk mereka yang belum bisa bermain karena cedera.