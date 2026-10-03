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Persib Bandung Masih Terpisah dari GBLA, Manajemen Sampaikan Kabar untuk Bobotoh

Persib Bandung Masih Terpisah dari GBLA, Manajemen Sampaikan Kabar untuk Bobotoh
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Spanduk raksasa dengan gambar wajah Pelatih Persib Bandung Igor Tolic terpasang di tribun penonton saat pertandingan Persib vs PSM di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung belum dapat kembali menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dalam waktu dekat.

Setidaknya sepanjang Oktober 2026, markas sementara Maung Bandung masih berada di Stadion Si Jalak Harupat.

Tiga pertandingan akan dimainkan di SJH, termasuk dua laga Super League dan satu pertandingan AFC Champions League Two.

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Persib dijadwalkan menjamu Dewa United pada 11 Oktober dan Persik Kediri sepekan kemudian.

Di antara kedua laga tersebut, Viettel FC menjadi lawan Persib pada ajang AFC Champions League Two, 14 Oktober.

Ada Kabar Baik dari GBLA

Meski belum bisa digunakan, kondisi GBLA disebut mulai memperlihatkan perubahan. Manajemen Persib melihat perkembangan tersebut ketika melakukan pengecekan pada 29 September lalu.

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Rumput lapangan mengalami peningkatan dibandingkan kondisi pada periode sebelumnya. Namun, Persib belum ingin terburu-buru membawa pertandingan kembali ke stadion berkapasitas 38 ribu penonton itu.

Perawatan masih perlu dilanjutkan supaya kondisi lapangan benar-benar siap ketika kembali dipakai untuk pertandingan kompetitif.

Persib Bandung belum dapat kembali menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dalam waktu dekat.

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