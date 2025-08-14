menu
Persib Bandung Masuk Fase Grup ACL 2, Bojan Hodak Mengeluh Soal Ini

Persib Bandung Masuk Fase Grup ACL 2, Bojan Hodak Mengeluh Soal Ini

Persib Bandung Masuk Fase Grup ACL 2, Bojan Hodak Mengeluh Soal Ini
Pelatih Persib Bojan Hodak dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil lulus ke fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) seusai mengalahkan Manila Digger 2 - 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam.

Dua gol Persib tercipta berkat gol bunuh diri kiper Manila, Michael Asong menit 38 dan Uilliam Barros menit 73, sedangkan gol Manila Digger dicetak oleh Modou Joof menit 66.

Meski anak asuh meraih kemenangan, ada perasaan tidak puas dari sosok pelatih Bojan Hodak.

Dia menilai performa pemain tidak begitu bagus. Sebab, Persib baru saja bermain di laga perdana Super League 2025/26, tiga hari lalu.

Menurutnya, pemain masih dilanda kekalahan yang membuat performanya tidak maksimal.

"Pertandingan yang sulit, kalian bisa lihat bahwa kami belum siap untuk bermain setiap 4-5 hari. Ini adalah pertandingan ketiga dalam 11 hari dan tadi bisa dilihat pertandingan berjalan dengan sulit," kata Bojan Hodak dalam konferensi pers pascalaga.

Pada pertandingan tersebut, Bojan Hodak menyoroti stamina pemain yang belum pulih.

Kondisi semakin berat karena kualitas rumput stadion yang buruk.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengeluhkan sejumlah hal usai timnya lulus ke babak fase grup ACL 2, setelah mengalahkan Manila Digger.

