Persib Bandung Masuk Mode Serius di Bali, Igor Tolic Punya Misi Khusus

jpnn.com - Persib Bandung mulai mengubah suasana setelah menutup perjalanan di Piala Presiden 2026

Skuad Maung Bandung kini berada di Bali untuk menjalani persiapan menghadapi musim 2026/27.

Program tersebut dimanfaatkan Igor Tolic untuk membentuk kembali tim sebelum kompetisi resmi dimulai. Bukan sekadar meningkatkan kebugaran, pelatih Persib itu juga ingin membangun fondasi permainan yang lebih solid.

Tolic Mulai Meracik Skuad

TC berlangsung di Klungkung hingga 19 Agustus. Selama agenda tersebut, latihan Persib digelar secara tertutup sehingga tim pelatih memiliki ruang lebih leluasa untuk mengembangkan berbagai aspek permainan.

Selain kondisi fisik, koordinasi antarpemain menjadi perhatian. Persib harus memiliki kesiapan maksimal mengingat musim baru akan menghadirkan jadwal pertandingan yang padat.

Namun, sejumlah pemain belum bergabung karena baru menyelesaikan agenda bersama Timnas Indonesia.

Marc Klok, Saddil Ramdani, Beckham Putra, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, dan Eliano Reijnders dijadwalkan menyusul pada 14 Agustus.

Dua Ujian Menanti

Persib tidak hanya berlatih selama berada di Pulau Dewata. Kampiun Liga 1 tiga musim berturut-turut itu akan menggunakan Dewata Challenge Series 2026 sebagai bagian dari evaluasi.