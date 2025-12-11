Persib Bandung Melaju ke 16 Besar ACL 2, Bojan Hodak Bangga, Puji Dukungan Bobotoh

jpnn.com - KOTA BANDUNG - Persib Bandung melaju ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL Two) seusai menang atas Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (10/12) malam.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak puas dan bangga timnya lulus babak ke 16 besar ACL 2.

Pelatih yang telah mempersembahkan dua gelar Liga 1 untuk Persib itu bersyukur timnya berhasil mengakhiri fase grup sebagai pemuncak klasemen.

Menurut dia, pencapaian tersebut penting bagi klub dan Indonesia.

“Raihan ini menjadi catatan bagus bagi persepakbolaan Indonesia,” kata Bojan Hodak dalam konferensi pers setelah pertandingan.

Menurut Hodak, pencapaian ini istimewa. Sebab, Persib harus melalui rangkaian jadwal padat dengan pertandingan berat dalam tiga pekan terakhir. “Ini adalah pertandingan kelima dalam 20 hari. Kami melakukan beberapa perubahan,” ungkapnya.

Hodak menambahkan dukungan Bobotoh sangat luar biasa.

Dukungan itu memotivasi para pemain untuk tampil maksimal.