Persib Bandung Melaju ke Fase Grup ACL 2, Igor Tolic Malah Punya Fokus Lain, Apa Itu?
jpnn.com - Tiket fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) sudah berada di tangan Persib Bandung.
Namun, keberhasilan tersebut belum membuat Igor Tolic mengalihkan perhatian ke calon lawan di kompetisi Asia.
Pelatih asal Kroasia itu memilih menatap agenda terdekat Persib. Menurutnya, perjalanan panjang musim 2026/2027 harus dijalani secara bertahap tanpa terlalu cepat memikirkan pertandingan yang masih berada di depan.
Keputusan tersebut diambil setelah Persib memastikan tempat di fase grup ACL 2 melalui kemenangan 1-0 atas Manila Digger pada babak playoff di Stadion Si Jalak Harupat, Senin (31/8/2026).
Mariano Peralta menjadi penentu kemenangan Pangeran Biru setelah mencetak gol pada penghujung babak kedua.
Igor Tolic Tak Mau Persib Terlena
Tolic memberikan apresiasi kepada para pemain yang mampu melewati pertandingan ketat tersebut. Dia menilai kerja keras seluruh anggota tim akhirnya membuahkan hasil yang sesuai dengan target.
"Ini pertandingan yang ketat dan saya harus memberi selamat kepada para pemain. Mereka melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kami layak menang dan melangkah ke ACL Two," ucapnya.
Hasil tersebut membuat Persib berhak tampil di fase grup. Tiga klub sudah menanti Maung Bandung, yakni FC Seoul, The Cong dan Melbourne Victory.
Tiket fase grup ACL 2 sudah diamankan Persib Bandung. Namun, Igor Tolic justru memilih memikirkan pertandingan lain.
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