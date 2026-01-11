menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Memakan 7 Korban, Persija Jakarta Baru 5

Persib Bandung Memakan 7 Korban, Persija Jakarta Baru 5

Persib Bandung Memakan 7 Korban, Persija Jakarta Baru 5
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pendukung Persija Jakarta saat menyaksikan tim kesayangannya berlatih di Depok. Foto: IG persija

jpnn.com - BANDUNG - Persib vs Persija hadir pada pekan ke-17 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1) sore WIB.

Awak media sosial liga1match pun melabeli Persib vs Persija sebagai hajatan, meski sejatinya pada waktu yang bersamaan ada dua pertandingan lain.

Pemenang dari duel di GBLA berhak menjadi juara setengah musim Super League.

Baca Juga:

Andai Maung Bandung vs Macan Kemayoran tanpa pemenang, maka Borneo FC nyaman di puncak.

Baca Juga:

Berkaca pada statistik laga kandang, Persib layak sedikit diunggulkan lantaran selalu menang saat menjadi tuan rumah. Sudah tujuh tim menjadi korban.

Sementara itu, Persija juga sebenarnya bukan tim yang inferior saat bertandang.

Persib vs Persija disebut sebagai hajatan, meski sebenarnya ada dua pertandingan lain di waktu bersamaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI