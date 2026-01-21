menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Memimpin, Berguinho Kirim Sinyal Bahaya ke Para Rival

Persib Bandung Memimpin, Berguinho Kirim Sinyal Bahaya ke Para Rival

Persib Bandung Memimpin, Berguinho Kirim Sinyal Bahaya ke Para Rival
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Berguinho dalam sebuah pertandingan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Gelandang serang Persib Bandung Rosembergne 'Berguinho' da Silva menunjukkan sikap siap tempur menjelang bergulirnya putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Pemain asal Brasil itu menegaskan Persib tak ingin kehilangan momentum positif yang telah dibangun sepanjang putaran pertama.

Persib dijadwalkan menjamu PSBS Biak pada pekan ke-18 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1/2026).

Baca Juga:

Laga tersebut menjadi ujian awal bagi Maung Bandung untuk mempertahankan status sebagai pemuncak klasemen sementara.

Berguinho menyadari posisi Persib saat ini rawan digeser para pesaing jika lengah.

Karena itu, dia menyebut setiap pertandingan di putaran kedua harus dijalani dengan konsentrasi penuh dan intensitas yang lebih tinggi.

Baca Juga:

"Kami tidak punya opsi lain selain terus menjaga posisi teratas."

"Semua pemain harus meningkatkan kerja keras dan tetap fokus di setiap laga," ucap pemain berusia 28 tahun itu.

Pemain Persib Bandung Berguinho menunjukkan sikap siap tempur menjelang bergulirnya putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI