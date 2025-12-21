Persib Bandung Menang 2-0 dari Bhayangkara FC, Bojan Hodak: Seharusnya Bisa Lebih

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persib Bojan Hodak berhasil membayar utang kekalahan timnya dari Malut United.

Kali ini, anak asuhnya memenangkan pertandingan kontra Bhayangkara FC pada pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 dengan skor 2 - 0.

Dua gol yang tercipta malam ini seluruhnya dibuat oleh striker asal Brasil, Ramon Tanque. Pemain yang sempat diragukan penampilannya itu, berhasil membuktikan diri.

Hodak mengatakan, sesuai prediksi, jalannya pertandingan begitu sengit. Namun, anak asuhnya berhasil mencetak gol dan memenangkan pertandingan.

"Saya sudah katakan sebelumnya bahwa hari ini akan jadi pertandingan yang sulit. Karena Bhayangkara adalah tim yang secara pertahanan cukup terorganisir dan bertahan dengan sangat baik.

Ada banyak peluang yang tercipta di laga tersebut. Beberapa umpan matang dari Thom Haye masih gagal dieksekusi menjadi gol.

Ia berharap, Haye cs bisa membuat lebih dari dua gol, tetapi dia mensyukuri hasil yang diraih malam ini.

"Secara keseluruhan, saya pikir kami bermain dengan baik, menciptakan banyak peluang. Kami mencetak dua gol dan seharusnya bisa menghasilkan gol lebih banyak," jelasnya.