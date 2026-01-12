Persib Bandung Menang, Bojan Hodak Ungkap Sisi Tersulit Melawan Persija Jakarta

jpnn.com - Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan penting saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Pertandingan Persib vs Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026), berakhir dengan skor tipis 1-0.

Beckham Putra menjadi pahlawan kemenangan Maung Bandung berkat gol semata wayangnya pada menit ke-5.

Persib vs Persija Sarat Tekanan di GBLA

Selepas pertandingan, Pelatih Persib Bojan Hodak tak bisa menyembunyikan rasa puasnya melihat performa Marc Klok dan kolega.

Menurutnya, duel kontra Persija bukan hanya soal taktik, tetapi juga pertarungan mental yang menuntut konsentrasi penuh sepanjang laga.

"Dalam pertandingan dengan tensi setinggi ini, jangan berharap banyak peluang tercipta."

Baca Juga: Curhat Thom Haye Keluarganya Mau Dibunuh Seusai Laga Persib Vs Persija

"Atmosfernya mirip laga puncak, di mana kedua tim sama-sama punya ambisi besar dan tak ingin kalah," ucap alenatore asal Krosia itu.

Hodak juga memberikan perhatian khusus kepada Beckham Putra Nugraha yang menjadi penentu kemenangan.