Persib Bandung Menang Dramatis atas Garudayaksa FC, Posisi di Klasemen Ikut Berubah

jpnn.com - Persib Bandung membawa pulang tiga poin penting setelah menundukkan Garudayaksa dengan skor 2-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/27 di Stadion Pakansari, Minggu (25/10/2026).

Gol Adam Alis pada masa injury time memastikan Maung Bandung terhindar dari hasil imbang.

Kemenangan ini sekaligus menjadi respons Persib setelah menelan kekalahan 0-1 dari Madura United pada pertandingan sebelumnya.

Tambahan tiga angka mengangkat tim asuhan Igor Tolic ke peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 13 poin.

Jalannya Pertandingan

Persib sempat kesulitan menghadapi tekanan tuan rumah pada awal laga. Namun, Mariano Peralta berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-16 setelah menuntaskan umpan Uilliam Barros di area penalti.

Keunggulan 1-0 tersebut bertahan hingga turun minum.

Garudayaksa baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-65. Jayro Jean menyelesaikan peluang yang dibangun Carlos Iury.

Situasi pertandingan berubah menjelang akhir laga ketika bek Garudayaksa, Aleksandar Busnic, menerima kartu merah pada menit ke-84 karena memukul Barros.