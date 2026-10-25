Persib Bandung Menang Dramatis atas Garudayaksa FC, Posisi di Klasemen Ikut Berubah
jpnn.com - Persib Bandung membawa pulang tiga poin penting setelah menundukkan Garudayaksa dengan skor 2-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/27 di Stadion Pakansari, Minggu (25/10/2026).
Gol Adam Alis pada masa injury time memastikan Maung Bandung terhindar dari hasil imbang.
Kemenangan ini sekaligus menjadi respons Persib setelah menelan kekalahan 0-1 dari Madura United pada pertandingan sebelumnya.
Tambahan tiga angka mengangkat tim asuhan Igor Tolic ke peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 13 poin.
Jalannya Pertandingan
Persib sempat kesulitan menghadapi tekanan tuan rumah pada awal laga. Namun, Mariano Peralta berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-16 setelah menuntaskan umpan Uilliam Barros di area penalti.
Keunggulan 1-0 tersebut bertahan hingga turun minum.
Garudayaksa baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-65. Jayro Jean menyelesaikan peluang yang dibangun Carlos Iury.
Situasi pertandingan berubah menjelang akhir laga ketika bek Garudayaksa, Aleksandar Busnic, menerima kartu merah pada menit ke-84 karena memukul Barros.
Persib Bandung membawa pulang tiga poin penting setelah menundukkan Garudayaksa dengan skor 2-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/27.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Arema FC Vs Dewa United 4-0, Persita Belum Terkalahkan
- Link Live Streaming Garudayaksa FC vs Persib Bandung: Misi Bangkit Pangeran Biru
- Garudayaksa vs Persib, Igor Tolic: Pertandingan Berat, Mereka akan Habis-habisan
- Live Streaming Arema FC Vs Dewa United & 4 Situasi Pelik Caldas
- Menjelang Lawan Garudayaksa FC, Dedi Kusnandar Ungkap Tantangan Berat Persib Bandung
- Garudayaksa FC Vs Persib: 2 Bintang Maung Bandung Kembali, Teja Absen