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Persib Bandung Menang Dramatis di Australia, Tangis Fitrah Maulana Menyimpan Cerita

Persib Bandung Menang Dramatis di Australia, Tangis Fitrah Maulana Menyimpan Cerita
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Kiper muda Persib Fitrah Maulana. Foto: Persib.

jpnn.com - Kemenangan Persib Bandung atas Melbourne Victory di Australia menyisakan momen emosional bagi Fitrah Maulana.

Penjaga gawang muda Maung Bandung itu tak kuasa menahan air mata setelah pertandingan berakhir.

Persib sukses membawa pulang kemenangan 2-1 saat bertandang ke markas Melbourne Victory dalam lanjutan Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 di AAMI Park, Rabu (4/11/2026).

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Persib Sempat Tertinggal

Hasil tersebut terasa istimewa karena Persib sempat berada dalam posisi tertinggal. Gol bunuh diri Julio Cesar pada menit ke-71 membuat tim asal Bandung itu harus berjuang lebih keras untuk membalikkan keadaan.

Dalam proses gol tersebut, Fitrah Maulana gagal mengantisipasi bola dengan sempurna. Kesalahan itu dimanfaatkan Melbourne Victory memecah kebuntuan.

Namun, Persib tak menyerah. Luka Menalo menyamakan kedudukan pada menit ke-85 sebelum Balsa Sekulic mencetak gol kemenangan pada menit ke-90.

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Hasil tersebut bukan hanya memastikan Persib meraih tiga poin, tetapi juga mengantarkan mereka mengamankan tiket ke babak 16 besar ACL Two.

Di tengah kebahagiaan atas hasil bersejarah itu, perhatian tertuju kepada Fitrah yang terlihat menangis. Akan tetapi, air mata tersebut ternyata tidak semata-mata muncul karena kesalahan yang terjadi di lapangan.

Kemenangan Persib Bandung atas Melbourne Victory di Australia menyisakan momen emosional bagi Fitrah Maulana.

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