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Persib Bandung Menang Lawan FC Seoul, Igor Tolic Bicara Soal Sejarah

Persib Bandung Menang Lawan FC Seoul, Igor Tolic Bicara Soal Sejarah
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Julio Cesar menjadi pahlawan kemenangan Persib Bandung atas FC Seoul. Foto: Persib.

jpnn.com, SEOUL - Persib Bandung berhasil mencetak sejarah setelah berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. FC Seoul dalam laga perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2026.

Gol tunggal Julio Cesar di menit ke-5 mengantarkan kemenangan pertama Persib di turnamen tingkat Asia itu.

Dalam 90 menit waktu normal, Persib memimpin jalannya pertandingan. Tuan rumah FC Seoul hampir tidak punya peluang emas di babak pertama.

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Di paruh kedua, skuad asuhan Igor Tolic itu terus digempur serangan FC Seoul yang ingin mengejar ketertinggalan.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan timnya berupaya bangkit dari kekecewaan seusai kalah dalam laga derbi Indonesia melawan Persija Jakarta.

Menurutnya, perjalanan ke Korea Selatan buat timnya tidaklah mudah. Namun begitu, timnya bertekad bangkit dan membayar kesalahannya di laga malam ini.

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"Saya pikir setelah pertandingan minggu lalu, tidak mudah bagi kami untuk datang ke sini setelah perjalanan panjang. Kami kalah di pertandingan derbi, lalu kami datang ke sini," kata Igor dalam konferensi pers pascalaga, Rabu (16/9/2026).

Igor menilai timnya berhasil membongkar pertahanan FC Seoul yang dikenal kuat dan punya pemain yang cepat.

Begini respons pelatih Persib Igor Tolic seusai mengalahkan FC Seoul di laga perdana Grup E AFC Champions League Two 2026/2027.

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