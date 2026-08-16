Persib Bandung Menang Telak, Igor Tolic Ungkap Masalah yang Tak Terlihat

jpnn.com - Persib Bandung berhasil memetik kemenangan meyakinkan saat menghadapi klub Malaysia Sabah FC pada laga perdana Dewata Challenge Series 2026.

Pangeran Biru menang telak 3-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/8/2026).

Meski puas dengan hasil akhir, Pelatih Persib Igor Tolic melihat ada catatan yang perlu diperhatikan dari kondisi skuadnya.

Padatnya menu latihan selama pemusatan latihan membuat kebugaran pemain belum berada pada level terbaik.

"Para pemain menjalani banyak latihan berat, terutama sprint. Jadi, wajar kalau kondisi kaki mereka belum benar-benar segar saat pertandingan," jelasnya.

Tiga Gol Jadi Kabar Positif

Di tengah persoalan kebugaran tersebut, Persib mendapatkan suntikan positif dari produktivitas lini depan.

Mariano Peralta dan Luka Menalo sama-sama mencetak gol pertama mereka untuk Persib. Beckham Putra kemudian menutup kemenangan melalui gol pada penghujung pertandingan.

"Bagi saya, sangat positif ketika para penyerang mulai menemukan gol. Mariano dan Luka mencetak gol pertama mereka, lalu Beckham juga langsung membuat gol setelah kembali. Itu menjadi momen yang sangat bagus," tegasnya.