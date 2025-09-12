menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Menang Tipis atas Persebaya, Uillian Barros Pahlawan

Persib Bandung Menang Tipis atas Persebaya, Uilliam Barros Pahlawan

Pertandingan pekan ke-5 BRI Super League 2025 antara Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Gol tunggal  Uilliam Barros mengantarkan Persib Bandung meraih kemenangan atas Persebaya Surabaya pada pekan ke-5 BRI Super League 2025/26.

Skor 1-0 berakhir sampai menit akhir pada laga yang berlangsung sengit di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025). 

Sejak menit pertama pertandingan, Persebaya mencoba menekan dan memburu gol cepat. Namun, pertahanan Persib mampu mengantisipasi serangan tim tamu. 

Peluang emas pertama Persib hadir pada menit ke-15 melalui tendangan Frans Putros di dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diamankan kiper Ernando Ari. 

Pada menit ke-29, sundulan Barros juga belum menemui sasaran karena bola melayang di atas mistar gawang.

Persib terus mendominasi hingga 30 menit pertandingan. Pada menit ke-39, peluang emas kembali didapat Barros, tetapi sayang tendangannya hanya membentur mistar.

Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-53 melalui skema serangan balik. Umpan Berguinho berhasil dituntaskan Barros menjadi gol dan membawa Persib unggul 1-0.

Memasuki menit ke-60, Persib melakukan pergantian dengan memasukkan dua pemain Timnas Indonesia, Thom Haye dan Eliano Reijnders, menggantikan Marc Klok serta Kakang Rudianto.

