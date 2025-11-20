Persib Bandung Menantang Dewa United di Bawah Bayang-Bayang Mantan

menu
Ilustrasi: Suporter Persib saat menyaksikan pertandingan Persib Bandung di stadion. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung akan menjamu Dewa United dalam laga penuh cerita pada pekan ke-13 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (21/11/2025).

Pertandingan nanti bakal menjadi panggung bagi dua mantan pilar Maung Bandung yang kini menyeberang ke Kota Banten, yakni Edo Febriansyah dan Nick Kuipers.

Mantan Penuh Kenangan

Keduanya bukan sekadar mantan pemain, Edo dan Nick bagian dari periode keemasan Persib.

Baca Juga:

Kuipers, yang membela klub sejak 2019 mencatat 159 penampilan dan menjadi simbol keteguhan lini belakang.

Adapun Edo dengan 80 laga selama dua musim, dikenal sebagai pekerja keras yang selalu bermain dengan seluruh hatinya.

Kini keduanya tiba di Kota Kembang mengenakan warna berbeda. Mereka tak lagi berdiri di sisi Maung Bandung, melainkan di barisan pasukan yang ingin menghentikan laju sang juara bertahan.

Baca Juga:

Dalam pertemuan terakhir, Edo dan Nick pernah membantu Dewa United menahan Persib 1-1 di Piala Presiden 2025.

Sebuah pengingat bahwa pertandingan nanti bukan sekadar nostalgia, tetapi ujian sesungguhnya.

