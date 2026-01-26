Persib Bandung Menaruh Harapan Besar kepada Dion Markx

jpnn.com - Dion Markx resmi menjadi bagian dari Persib Bandung pada putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Pemain muda berdarah Belanda-Indonesia itu didatangkan untuk memperkuat lini pertahanan Maung Bandung.

Pemain kelahiran Nijmegen, 29 Juni 2005 tersebut dikontrak 2,5 musim oleh manajemen Persib.

Manajemen menilai Dion memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan tim, baik untuk persaingan saat ini maupun rencana pengembangan skuad ke depan.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyebut perekrutan Dion merupakan hasil kajian teknis bersama tim pelatih setelah paruh pertama kompetisi.

"Coach Bojan Hodak merekomendasikan penambahan pemain di sektor pertahanan."

"Dion adalah pemain muda dengan pengalaman Eropa dan latar belakang Timnas. Ini langkah strategis untuk menambah kedalaman skuad dan menjaga konsistensi performa hingga akhir musim," ucap Adhitia.

Sebelum berlabuh ke Bandung, Dion menimba pengalaman profesional di Divisi II Liga Belanda bersama TOP Oss.