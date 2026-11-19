jpnn.com - Persib Bandung mengamuk saat menjamu Shan United pada matchday kedua ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27.

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (19/11/2026), enam gol bersarang di gawang klub asal Myanmar tersebut.

Kemenangan besar Persib lahir dari kontribusi lima pemain berbeda. Balsa Sekulic menjadi salah satu sosok paling menonjol setelah membukukan dua gol.

Sementara itu, masing-masing satu gol disumbangkan Mariano Peralta, Luka Menalo, Adam Alis, dan Uilliam Barros.

Hasil 6-0 menjadi modal positif bagi Persib dalam melanjutkan kiprahnya di ASEAN Club Championship 2026/2027.

Championship 2026/2027.

Di sisi lain, Shan United harus pulang dengan kekalahan telak setelah gagal menemukan cara untuk menghentikan dominasi tuan rumah.

Saat ini, Persib berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup B Shopee Cup dengan koleksi enam poin.