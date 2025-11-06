Persib Bandung Mengejar Kebanggaan di Kandang Selangor FC

jpnn.com - Persib Bandung membawa semangat besar saat menyambangi markas Selangor FC pada matchday keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Menurut jadwal, pertandingan Selangor vs Persib akan digelar di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11/2025) malam.

Momentum Positif Persib Bandung

Persib datang ke Negeri Jiran dengan catatan gemilang, yakni lima kemenangan beruntun tanpa kebobolan di semua kompetisi.

Namun, gelandang sekaligus kapten Persib Marc Klok mengingatkan rekan-rekannya bahwa kemenangan hanya bisa diraih lewat semangat dan kerja keras.

"Kami dalam momen yang bagus. Kami ingin melanjutkan ini," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.

Bukan Lawan Mudah

Selangor FC tentu bukan lawan yang mudah. Bermain di hadapan publik sendiri, tim asal Malaysia itu bertekad membalas kekalahan pada pertemuan pertama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Namun, bagi Persib, tekanan itu justru menjadi bahan bakar tambahan untuk membuktikan bahwa mereka layak melangkah jauh di Asia.

Apapun hasilnya nanti, malam di Malaysia akan menjadi tolok ukur seberapa besar peluang Persib Bandung di AFC Champions League Two.(persib/mcr15/jpnn)