Persib Bandung Mengejar Kebanggaan di Kandang Selangor FC
jpnn.com - Persib Bandung membawa semangat besar saat menyambangi markas Selangor FC pada matchday keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).
Menurut jadwal, pertandingan Selangor vs Persib akan digelar di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11/2025) malam.
Momentum Positif Persib Bandung
Persib datang ke Negeri Jiran dengan catatan gemilang, yakni lima kemenangan beruntun tanpa kebobolan di semua kompetisi.
Namun, gelandang sekaligus kapten Persib Marc Klok mengingatkan rekan-rekannya bahwa kemenangan hanya bisa diraih lewat semangat dan kerja keras.
"Kami dalam momen yang bagus. Kami ingin melanjutkan ini," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.
Bukan Lawan Mudah
Selangor FC tentu bukan lawan yang mudah. Bermain di hadapan publik sendiri, tim asal Malaysia itu bertekad membalas kekalahan pada pertemuan pertama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.
Namun, bagi Persib, tekanan itu justru menjadi bahan bakar tambahan untuk membuktikan bahwa mereka layak melangkah jauh di Asia.
Apapun hasilnya nanti, malam di Malaysia akan menjadi tolok ukur seberapa besar peluang Persib Bandung di AFC Champions League Two.(persib/mcr15/jpnn)
Persib Bandung membawa semangat besar saat menyambangi markas Selangor FC pada matchday keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).
Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Selangor FC vs Persib Bandung: Misi Tanpa Tekanan, tetapi Sarat Pertaruhan
- ACL 2: Laga Emosional Bojan Hodak Saat Persib Bandung Tandang ke Malaysia
- Tanpa Lelah, Tak Tergantikan, Eliano Reijnders Jadi Nafas Baru Persib Bandung
- Tanpa Rasa Takut, Barros Tegaskan Misi Besar Persib Bandung di Markas Selangor FC
- Thom Haye Beri Sinyal Bahaya ke Selangor FC, Persib Bandung Sedang Tak Terbendung
- Malut United Moncer Gegara Eks Pemain Persib Bandung, Hendri Susilo Bilang Begini