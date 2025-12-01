Persib Bandung Menggila di Pamekasan, Apa yang Membuat Thom Haye Begitu Puas?
jpnn.com - Persib Bandung menunjukkan taringnya saat menyambangi markas Madura United pada pekan ke-14 BRI Super League.
Pertandingan Persib vs Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Minggu (30/11/2025), berakhir dengan skor telak 1-4.
Performa Solid di Tengah Jadwal Padat
Gelandang Persib Thom Haye tak bisa menyembunyikan rasa puasnya.
Menurutnya, performa Persib kembali berada di jalur yang tepat meski jadwal pertandingan cukup padat dan menuntut konsentrasi tinggi.
"Kami memulai laga dengan sangat baik dan langsung mendapat momentum sejak babak pertama."
"Dua gol cepat memberi kami banyak kepercayaan diri," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.
Apresiasi untuk Para Pemain Pelapis
Tak hanya itu, Thom Haye juga menyoroti kontribusi para pemain yang biasanya jarang mendapat kesempatan tampil.
"Saya sangat mengapresiasi para pemain yang turun sebagai pengganti."
