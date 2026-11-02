Persib Bandung Menggila di Si Jalak Harupat, Zlatko Runje Sampai Terpesona

jpnn.com - Empat gol tanpa balas menjadi gambaran keberhasilan Persib Bandung saat menjamu Isenmulang Kalteng FC pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Kemenangan tersebut bukan hanya menghasilkan tambahan tiga poin, tetapi juga memperlihatkan kualitas skuad Maung Bandung.

Asisten Pelatih Persib Zlatko Runje bahkan mengaku terkesan dengan apa yang diperlihatkan para pemain sepanjang pertandingan.

Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11/2026), Persib menunjukkan ketajamannya melalui gol Mariano Peralta pada menit ke-14.

Luka Menalo kemudian mencatatkan namanya dua kali di papan skor pada menit ke-36 dan 44', sebelum Marc Klok (86') menutup pesta gol Maung Bandung.

Zlatko Runje Puas dengan Penampilan Persib

Keberhasilan Persib mengamankan kemenangan telak mendapat apresiasi tersendiri bagi Runje. Pria asal Kroasia itu menilai para pemain mampu menjalankan rencana permainan dengan baik.

Hal tersebut membuat tugas jajaran pelatih di pinggir lapangan terasa lebih mudah.

"Pertandingan ini berjalan sangat positif bagi kami. Seluruh pemain mampu menjalankan persiapan dan rencana permainan dengan sangat baik," jelasnya.