Persib Bandung Mengincar Momen Spesial di Australia, Marc Klok Singgung Hal Penting

jpnn.com - Persib Bandung memiliki peluang untuk mencatatkan pencapaian penting saat bertamu ke markas Melbourne Victory FC dalam lanjutan Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Kemenangan atas wakil Australia itu bisa menjadi modal berharga bagi Maung Bandung untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh di kompetisi Asia.

Kapten Persib Marc Klok menyadari pentingnya hasil pertandingan tersebut.

Eks pemain PSM Makassar itu ingin Maung Bandung memanfaatkan kesempatan di Australia untuk memperlihatkan bahwa Persib mampu bersaing menghadapi klub-klub dari negara lain.

Bagi Klok, target meraih kemenangan bukan sekadar ambisi sesaat. Mentalitas untuk selalu mendapatkan hasil terbaik harus menjadi identitas Persib, terlepas dari kompetisi yang sedang diikuti.

Marc Klok Punya Target Besar di Australia

Persib datang dengan ambisi mempertahankan hasil positif yang telah diraih sebelumnya. Tercatat, skuad asuhan Igor Tolic menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan.

Baca Juga: Persib Bandung Kehilangan Dua Pemain Menjelang Lawan Melbourne Victor

Situasi itu menempatkan Persib di puncak klasemen sementara ACL Two dengan koleksi sembilan poin.

"Kami melihat pertandingan ini sebagai kesempatan yang sangat menarik. Kedua tim memiliki banyak hal yang ingin diperjuangkan, sementara bagi Persib, kemenangan menjadi sasaran penting," jelasnya.