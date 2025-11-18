Persib Bandung Mewaspadai 4 Pemain Dewa United

jpnn.com - BANDUNG - Juara bertahan Super League Persib Bandung bakal menjamu Dewa United pada pekan ke-13 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (21/11).

Juru Racik Persib Bojan Hodak menilai Dewa United adalah lawan yang kuat.

Di tangan pelatih asal Belanda Jan Olde Riekerink, Dewa United si Banten Warriors menembus pentas Asia tampil di AFC Challenge League menuai hasil positif di sana.

Menurut Bojan, sejumlah pemain bintang Dewa United perlu mendapat perhatian, seperti Egy Maulana Vikri, Alexis Messidoro, dan dua mantan Persib Nick Kuipers dan Edo Febriansah.

“Dewa United merupakan lawan yang kuat, jadi, kami harus melakukan persiapan dengan baik. Sekarang semuanya sudah mendapatkan libur dan ini bagus, semua sudah melakukan pemulihan penuh dan kami bisa fokus ke pertandingan,” kata Hodak.

Dia senang karena pemain yang tersedia bisa mempersiapkan diri maksimal.

"Kami punya waktu empat hari melakukan persiapan dan itu lebih dari cukup. Pekan lalu kami sudah menggenjot fisik untuk memulihkan kondisi karena kami banyak memainkan pertandingan," ujar Hodak.

"Kami punya waktu untuk mengasah fisik dan saya rasa kami sudah siap untuk pertandingan nanti,” imbuhnya.